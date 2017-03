“Gli intoccabili”

1987: The untouchables di Brian De Palma

uscita usa: 3 giugno 1987

Newsweek lo ha definito “Il miglior mafia movie dai tempi de Il Padrino”: come non concordare?

Ennio Morricone alle musiche, David Mamet alla sceneggiatura, Giorgio Armani ai costumi… e in più un cast da capogiro (e in stato di grazia) al servizio di un grande regista: quale migliore garanzia per un prodotto nettamente superiore alla media e che, caso non sovente, ha unito pubblico e critica nel giudicarlo un gioiello e decretandone un successo stratosferico presso le platee di tutto il mondo.

Una ambientazione estremamente raffinata e una fotografia di smagliante bellezza costituiscono altri fattori di non poco conto nel rendere Gli intoccabili un film difficile da dimenticare: 119 minuti che scorrono in un batter d’occhio, senza rallentamenti e pause digressive, 119 minuti di grande tensione in cui la compartecipazione dello spettatore è totale, emozionandolo e coinvolgendolo al massimo: “un film avvincente in ogni fotogramma -scrive il Davinotti- che ci inchioda alla poltrona senza mai darci tregua”.

Più di una scena rasenta il capolavoro puro (De Niro che uccide con la mazza, l’irruzione dei gangster nella casa di Connery, lo scontro nella stazione…) contribuendo a fare di Brian De Palma non solo un riconosciuto maestro della suspense e del virtuosismo registico ma un artista completo dalla maestria unica.

